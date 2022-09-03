  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. 40% российской техники на складах не боеспособны
В тренде

40% российской техники на складах не боеспособны

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

Сообщает ГУР МО

40% российской техники на складах не боеспособны

ГУР МО

Новина українською

Главное управление разведки МО Украины сообщает, что 40% техники, которой оснащаются новые российские подразделения, не боеспособна.

Испытывая военные неудачи и катастрофические потери личного состава и техники, россия пытается создавать новые воинские части и соединения. Новый армейский корпус россия сможет сформировать только к концу ноября.

"История с третьим армейским корпусом растянется до ноября. Проблема – человеческий ресурс. Укомплектование специалистами. Чтобы подготовить нормального специалиста, нужно 3-4 месяца. Также проблемой является комплектование техникой и вооружением. Вся новейшая техника была на вооружении батальонно-тактических групп, которые заходили на нашу территорию в феврале-марте.

Сейчас мы видим, что все формируемые подразделения оснащаются еще советскими образцами вооружения, которые снимаются с баз хранения и арсеналов и поступают в войска. По нашим оценкам, 40 процентов боевой техники не боеспособна. Ее нужно ремонтировать и приводить в порядок”, – сообщил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
03.09.2022 в 16:31
Авжеж... Знаємось на власному досвіді... Коли після десятків років "спритні прапорщики" прибрали, все що можна використати продати
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде