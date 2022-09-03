40% российской техники на складах не боеспособны

Главное управление разведки МО Украины сообщает, что 40% техники, которой оснащаются новые российские подразделения, не боеспособна.

Испытывая военные неудачи и катастрофические потери личного состава и техники, россия пытается создавать новые воинские части и соединения. Новый армейский корпус россия сможет сформировать только к концу ноября.

"История с третьим армейским корпусом растянется до ноября. Проблема – человеческий ресурс. Укомплектование специалистами. Чтобы подготовить нормального специалиста, нужно 3-4 месяца. Также проблемой является комплектование техникой и вооружением. Вся новейшая техника была на вооружении батальонно-тактических групп, которые заходили на нашу территорию в феврале-марте.

Сейчас мы видим, что все формируемые подразделения оснащаются еще советскими образцами вооружения, которые снимаются с баз хранения и арсеналов и поступают в войска. По нашим оценкам, 40 процентов боевой техники не боеспособна. Ее нужно ремонтировать и приводить в порядок”, – сообщил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий.