В оккупированном Мелитополе раздалось пять взрывов
В местах где россияне пытались расставить технику
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в оккупированном городе прошла волна взрывов.
"5 громких взрывов на захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя, где они наверное раз 10 пытались расставить свою военную технику.
Однако наши силы сопротивления еще раз превратили их неудачные попытки в густой черный дым", - рассказал городской голова.
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Источник:Іван Федоров
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