  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В оккупированном Мелитополе раздалось пять взрывов
В тренде

В оккупированном Мелитополе раздалось пять взрывов

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

В местах где россияне пытались расставить технику

В оккупированном Мелитополе раздалось пять взрывов

Новина українською

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в оккупированном городе прошла волна взрывов.

"5 громких взрывов на захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя, где они наверное раз 10 пытались расставить свою военную технику.

Однако наши силы сопротивления еще раз превратили их неудачные попытки в густой черный дым", - рассказал городской голова.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Иван Федоров
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Іван Федоров

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде