Генштаб: Украинская авиация уничтожила большое количество оккупантов на Донецком и Южнобужском направлениях

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 сто девяносто вторых суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Продолжаются наступательные и штурмовые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Противник активно применяет средства противовоздушной обороны для прикрытия своих войск. На Краматорском и Новопавловском направлениях враг активных боевых действий не проводил.

В течение текущих суток нанесено 8 ракетных и более 10 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории нашего Государства. В частности, пострадала инфраструктура населенных пунктов Победа, Гусаровка, Белогорье, Пришиб, Времовка, Полтавка, Зайцево, Белогоровка, Яковлевка, Водяное. Активно ведет разведку с применением БПЛА.

Оккупанты, чувствуя опасность, ужесточили административно-полицейский режим в населенных пунктах, расположенных на берегах реки Днепр и охрану береговой линии во временно захваченных районах Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, государственным компаниям российской федерации предоставили новые нормы подбора "добровольцев" на войну. Так компания "российские железные дороги" получила разнарядку на поиск среди гражданских работников до 10 тыс. новых кандидатов на краткосрочный контракт.

Также сохраняется дальнейшая угроза систематических массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Вооруженные силы республики Беларусь в рамках подготовки к командно-штабным учениям проводят проверку готовности полевых систем связи.

В других направлениях противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры с применением танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении – трех населенных пунктов в Черниговской и одного в Сумской областях;

на Харьковском направлении – районов населенных пунктов Краснополье, Прудянка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Старый Салтов, Пришиб, Гусаровка, Норцовка;

на Славянском направлении - Карнауховка, Новая Дмитровка, Большая Камышеваха;

на Краматорском направлении – Богородичное, Райгородок, Северск;

на Бахмутском направлении – Зайцево, Кодема, Веселая Долина, Бахмутское, Соледар, Бахмут;

на Авдеевском направлении – Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское;

на Новопавловском направлении - Марьинка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Парасковеевка, Золотая Нива;

в Запорожском направлении - Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Гуляйполе, Дорожнянка, Успеновка, Новополь Времовка и других;

на Южнобужском направлении противник совершал обстрелы вдоль всей линии столкновения. Кроме того, враг вел разведку с активным применением БпЛА, всего более 30 вылетов.

Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории нашего государства. Силам обороны удалось успешно отразить атаки врага в районах населенных пунктов Долина, Соледарь, Новобахмутовка, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка.

В течение суток, для поддержки действий наземных группировок, украинская авиация совершила более 5 ударов, в ходе которых была уничтожена боевая техника, средства РЭБ, ПВО и значительное количество живой силы на Донецком и Южнобужском направлениях.

Подразделениями противовоздушной обороны наших войск на разных направлениях уничтожен один вертолет, три БПЛА и пять крылатых ракет "Калибр".

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника. Нанесено поражение по трем пунктам управления. Уничтожен один объект размещения личного состава противника. Так, в зону поражения попало подразделение российских спецназовцев. Информация по потерям уточняется. Также уничтожена техника радиоэлектронной борьбы и состав боеприпасов, чем значительно снижены возможности противника по ведению наступательных действий.