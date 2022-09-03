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В Днепропетровской области россияне убили 9-летнего мальчика

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Обстреляли из "Ураганов"

В Днепропетровской области россияне убили 9-летнего мальчика

Новина українською

Сегодня, 3 сентября, россияне обстреляли Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава ОГА (ОВА) Валентин Резниченко.

российские оккупанты нанесли удары по Зеленодольскому обществу из "Ураганов". В результате умер 9-летний мальчик.

Предварительно 10 человек пострадали. Все в больнице - к сожалению, большинство людей с тяжелыми ранениями.

В Зеленодольске изуродованы 8 многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и ЦНАП. В Великой Костромке повреждены дома.

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В статье: война с Россией Валентин Резниченко
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