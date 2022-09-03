В Днепропетровской области россияне убили 9-летнего мальчика
Обстреляли из "Ураганов"
Сегодня, 3 сентября, россияне обстреляли Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава ОГА (ОВА) Валентин Резниченко.
российские оккупанты нанесли удары по Зеленодольскому обществу из "Ураганов". В результате умер 9-летний мальчик.
Предварительно 10 человек пострадали. Все в больнице - к сожалению, большинство людей с тяжелыми ранениями.
В Зеленодольске изуродованы 8 многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и ЦНАП. В Великой Костромке повреждены дома.
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Источник:Валентин Резніченко
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