В Днепропетровской области россияне убили 9-летнего мальчика

Сегодня, 3 сентября, россияне обстреляли Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава ОГА (ОВА) Валентин Резниченко.

российские оккупанты нанесли удары по Зеленодольскому обществу из "Ураганов". В результате умер 9-летний мальчик.

Предварительно 10 человек пострадали. Все в больнице - к сожалению, большинство людей с тяжелыми ранениями.

В Зеленодольске изуродованы 8 многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и ЦНАП. В Великой Костромке повреждены дома.