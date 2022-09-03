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Зеленский: Сегодня хороший результат у Воздушных сил - сбитые "Калибры" и вертолет

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Традиционное обращение президента

Зеленский: Сегодня хороший результат у Воздушных сил - сбитые "Калибры" и вертолет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 3 сентября.

"Сегодня хороший результат у наших Воздушных сил - сбитые "Калибры", ударный вертолет оккупантов, беспилотники. Хочу поблагодарить всех наших защитников и защитниц неба из воздушного командования "Восток". Вы молодцы - сегодня и всегда.

Каждый такой результат – спасенные жизни украинцев, это возможность не бояться для всех наших людей. Мы сделаем все, чтобы Украина могла полностью уберечь свое небо от российских ракет и авиации. Это один из фундаментальных вопросов нашего государства.

И, конечно, мы благодарны всем нашим партнерам, которые помогают ответить на него. Помогать Украине с противовоздушной обороной – это самый буквальный, очевидный способ защищать людей от российского террора", - рассказал президент.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
Zelenskiy / Official

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