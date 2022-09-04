Россияне наступают на Бахмут и Авдеевку, ВСУ отразили атаки около восьми населенных пунктов
Активно работает авиация с обеих сторон
Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку о ситуации на фронте по состоянию на утро воскресенья, 4 сентября.
Армия рф продолжает обстреливать украинские позиции по всей линии фронта. На Бахмутском и Авдеевском направлении продолжаются наступательные действия россиян. Они активно используют средства противовоздушной обороны для прикрытия собственных войск. С высокой интенсивностью ведут воздушную разведку с применением БПЛА. Пытаются улучшить логистическое обеспечение своих войск.
В то же время Генштаб указывает, что Силам обороны удалось успешно отразить атаки врага в районах населенных пунктов Богородичное, Пасека, Долина, Бахмут, Покровское, Бахмутское, Пески, Первомайское.
В течение субботы оккупанты нанесли более 10 ракетных и более 24 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. В частности, пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Победа, Гусаровка, Новомихайловка, Белогорье.
Продолжает сохраняться угроза систематических массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры по всей территории Украины.
Генштаб указывает, что за неимением высокоточного оружия враг чаще стал использовать устаревшие зенитные управляемые ракеты комплексов С-300. По территории Украины выпущено более 500 таких ракет, часть которых не достигла цели. На вооружении оккупантов находится несколько тысяч подобных ракет, но большинство из них – непригодны к применению.
В свою очередь, для поддержки действий наземных группировок авиация ВСУ нанесла 6 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, средств радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и объектов логистического обеспечения россиян. Информация по потерям уточняется.
Ракетные войска и артиллерия наземных группировок украинских войск продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника. В результате огневого воздействия за субботу нанесено поражение по вражескому пункту управления, районам сосредоточения боевой техники и личному составу танкового батальона. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Зоопарк", станция радиоэлектронной борьбы "Житель" и большое количество живой силы оккупантов.
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