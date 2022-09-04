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Целью контрнаступления ВСУ является деградация российской армии, - ISW

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Аналитики считают, что возвращение территорий - на втором месте

Целью контрнаступления ВСУ является деградация российской армии, - ISW

Новина українською

По данным американского Института изучения войны, целью контрнаступления Вооруженных Сил на юге в первую очередь является не возвращение захваченных территорий, а деградация российской армии.

"Выводы Института изучения войны совпадают со словами советника Офиса Президента Алексея Арестовича в интервью The Wall Street Journal. Он заявил, что первоочередной целью Вооруженных Сил на юге является "системное перемалывание" российских войск. ВСУ постепенно уничтожают оперативную систему материально-технического снабжения россии посредством ударов артиллерии и высокоточного оружия.

В Институте изучения войны отмечают, что слова Арестовича совпадают с их выводами о контрнаступлении. Там считают, что контрнаступление не приведет к быстрому возвращению оккупированных территорий, но ВСУ стремятся нарушить все логистические узлы оккупантов, что приведет к сокращению их военного потенциала.

Так можно сохранить большее количество жизней украинских защитников и защитниц. Поэтому тактика ВСУ получила положительную оценку от разведки Британии – там в субботу заявили, что наши войска достигли тактической "неожиданности". Из-за большого участка фронта оккупанты могут предстать перед выбором – на какое направление перебрасывать свои войска", – говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией ISW
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Источник:
ISW

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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
04.09.2022 в 10:31
Нужно запастись терпением, главная задача прорвать еще 2 линии обороны и вплотную подойти к Херсону.
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
04.09.2022 в 09:27
"...в первую очередь является не возвращение захваченных территорий, а деградация российской армии." - это что за бред сумашедшего? Я три раза перечитал, но так ничего и не понял! Мы свои территории возвращать совсем не собираемся, что они там вместе курят?
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