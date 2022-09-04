Целью контрнаступления ВСУ является деградация российской армии, - ISW

По данным американского Института изучения войны, целью контрнаступления Вооруженных Сил на юге в первую очередь является не возвращение захваченных территорий, а деградация российской армии.

"Выводы Института изучения войны совпадают со словами советника Офиса Президента Алексея Арестовича в интервью The Wall Street Journal. Он заявил, что первоочередной целью Вооруженных Сил на юге является "системное перемалывание" российских войск. ВСУ постепенно уничтожают оперативную систему материально-технического снабжения россии посредством ударов артиллерии и высокоточного оружия.

В Институте изучения войны отмечают, что слова Арестовича совпадают с их выводами о контрнаступлении. Там считают, что контрнаступление не приведет к быстрому возвращению оккупированных территорий, но ВСУ стремятся нарушить все логистические узлы оккупантов, что приведет к сокращению их военного потенциала.

Так можно сохранить большее количество жизней украинских защитников и защитниц. Поэтому тактика ВСУ получила положительную оценку от разведки Британии – там в субботу заявили, что наши войска достигли тактической "неожиданности". Из-за большого участка фронта оккупанты могут предстать перед выбором – на какое направление перебрасывать свои войска", – говорится в сообщении.