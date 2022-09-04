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За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 450 россиян и уничтожили по одному вертолету и самолету – Генштаб

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А также кучу танков и ББМ.

За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 450 россиян и уничтожили по одному вертолету и самолету – Генштаб

Ілюстраційне фото / Getty Images

Новина українською

Генштаб Вооруженных Сил Украины обновил данные потерь российской армии на войне против Украины.

За минувшие сутки было ликвидировано еще 450 оккупантов. Кроме этого было уничтожено 15 танков, один самолет и один вертолет.

В целом потери российской армии с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 49500 (+450 за последние сутки) лиц ликвидировано,
  • танков ‒ 2049 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4430 (+27) ед,
  • артиллерийских систем – 1147 (+13) ед,
  • РСЗО – 294 (+1) ед,
  • средств ПВО - 156 (+3) ед,
  • самолетов – 236 (+1) ед,
  • вертолетов – 206 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 864 (+0) ед,
  • крылатых ракет – 203 (+0) ед,
  • корабли/катера – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3276 (+8) ед,
  • специальной техники – 106 (+1) ед.

Как и за прошедшие сутки, больше всего потерь противник понес на Донецком и Криворожском направлениях.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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