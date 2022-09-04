За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 450 россиян и уничтожили по одному вертолету и самолету – Генштаб
А также кучу танков и ББМ.
Ілюстраційне фото / Getty Images
Генштаб Вооруженных Сил Украины обновил данные потерь российской армии на войне против Украины.
За минувшие сутки было ликвидировано еще 450 оккупантов. Кроме этого было уничтожено 15 танков, один самолет и один вертолет.
В целом потери российской армии с 24 февраля выглядят следующим образом:
- личного состава – около 49500 (+450 за последние сутки) лиц ликвидировано,
- танков ‒ 2049 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4430 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 1147 (+13) ед,
- РСЗО – 294 (+1) ед,
- средств ПВО - 156 (+3) ед,
- самолетов – 236 (+1) ед,
- вертолетов – 206 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 864 (+0) ед,
- крылатых ракет – 203 (+0) ед,
- корабли/катера – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3276 (+8) ед,
- специальной техники – 106 (+1) ед.
Как и за прошедшие сутки, больше всего потерь противник понес на Донецком и Криворожском направлениях.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Генштаб ЗСУ
Популярное сейчас
- Очередное поражение Динамо, гол Коноплянки, победа Милана в дерби. Главные новости за 3 сентября
- Севилья - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
- АПЛ. Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1. Иногда гол Холанда не гарантирует победу
- "Поставило крест на переговорах". На россии отреагировали на указ Зеленского про роспуск ТКГ
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО
- В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти