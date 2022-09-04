За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 450 россиян и уничтожили по одному вертолету и самолету – Генштаб

Генштаб Вооруженных Сил Украины обновил данные потерь российской армии на войне против Украины.

За минувшие сутки было ликвидировано еще 450 оккупантов. Кроме этого было уничтожено 15 танков, один самолет и один вертолет.

В целом потери российской армии с 24 февраля выглядят следующим образом:

личного состава – около 49500 (+450 за последние сутки) лиц ликвидировано,

танков ‒ 2049 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4430 (+27) ед,

артиллерийских систем – 1147 (+13) ед,

РСЗО – 294 (+1) ед,

средств ПВО - 156 (+3) ед,

самолетов – 236 (+1) ед,

вертолетов – 206 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 864 (+0) ед,

крылатых ракет – 203 (+0) ед,

корабли/катера – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3276 (+8) ед,

специальной техники – 106 (+1) ед.

Как и за прошедшие сутки, больше всего потерь противник понес на Донецком и Криворожском направлениях.