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Россияне ночью обстреляли Киевский район Харькова

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Предварительно пострадавших нет

Россияне ночью обстреляли Киевский район Харькова

Телеграм Олега Синєгубова

Новина українською

Российские войска снова вели обстрел Харькова. В ночь с 3 на 4 сентября мер Игорь Терехов опубликовал эту информацию в своем Telegram.

"Два "прилета". Предварительно Киевский район, частный сектор. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется”, – написал Терехов.

Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил детали ночного прилета:

“В Киевском районе Харькова произошли два взрыва. В результате попадания произошел масштабный пожар в здании ресторана. Предварительно – без пострадавших”, - заявил Синегубов в своем Telegram.

Отметим, что Киевский район Харькова граничит с Салтовским районом и находится на Северо-Востоке города.

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В статье: война с Россией Олег Синегубов Игорь Терехов
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