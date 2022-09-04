Россияне ночью обстреляли Киевский район Харькова
Предварительно пострадавших нет
Телеграм Олега Синєгубова
Российские войска снова вели обстрел Харькова. В ночь с 3 на 4 сентября мер Игорь Терехов опубликовал эту информацию в своем Telegram.
"Два "прилета". Предварительно Киевский район, частный сектор. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется”, – написал Терехов.
Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил детали ночного прилета:
“В Киевском районе Харькова произошли два взрыва. В результате попадания произошел масштабный пожар в здании ресторана. Предварительно – без пострадавших”, - заявил Синегубов в своем Telegram.
Отметим, что Киевский район Харькова граничит с Салтовским районом и находится на Северо-Востоке города.
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