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россияне массированно обстреляли Николаевскую область ночью и утром

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Пострадали объекты гражданской инфраструктуры

россияне массированно обстреляли Николаевскую область ночью и утром

Живицький Telegram

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Этой ночью и утром российские войска нанесли несколько ракетных ударов по Николаевщине и повредили лечебные учреждения и учебные заведения, гостиницу и музей в областном центре, а также города Вознесенск и Очаков.

"Ночью 4 сентября, около 02:30, Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу, предварительно, С-300. Существенно повреждены три лечебных учреждения, два учебных заведения, гостиница и музей. Также повреждены жилые дома. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется" , – говорится в сообщении.

Также был обстрелян около 05:00 Вознесенск. На предприятии произошло возгорание помещений, без жертв. Есть повреждения жилых домов. Подробная информация уточняется.

Кроме того, в 06:02 враг нанес удары по г. Очаков Очаковской громады. Попадание в объект гражданской инфраструктуры. Также в результате обстрела повреждены жилые дома. Пострадавших нет.

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В статье: война с Россией Николаев
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