Президент "Динамо" Игорь Суркис дал комментарий о том, каким он видит финал спора на тему телепула и о войне в стране:

– Чем это все кончится?

– Закончится тем, что наша страна победит, а у нас будет мир, надеюсь, в ближайшее время. Все изменится в этой жизни. Футбол будет меняться. Чем быстрее это произойдет, тем лучше.

А по поводу того, что вы намекаете на какие-то санкции, то думаю, что все закончится каким-то мирным договором, если у людей есть разум. Каждый будет идти своим путем. А когда кончится эта страшная война, мы сядем за стол. Возможно, даже сядут первые лица клубов и мы к чему-нибудь придем как мудрые люди, которые чего-то добивались этой жизни.

Хочу провести пример, почему я ненавидел комсомол. Может, он и несимметричный по отношению к телепулу, однако я его приведу. Ко мне подходили в конце каждого месяца и говорили, что я должен сдать 2 копейки. Меня это очень раздражало. А мой папа, проживший до 101 года, хотел, чтобы я каждый день ему звонил, когда меня долго нет. Эти две копейки мне были нужны, но почему-то я их должен был отдать в комсомол.

Потом я на уроке химии что-то взорвал, смешав не столько какую-то колбу, и меня выгнали из комсомола. Я был самым счастливым, потому что мне не нужно было платить эти 2-копеечные взносы. Но дело было не в двух копейках. Мне родители давали деньги. Дело было в том, что эти "комсюки" так доставали меня, как достают сегодня нашу страну, – подытожил Суркис.