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Кроме больших потерь и усталости, в российской армии есть проблема с зарплатой солдат, - Британская разведка

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Оказывается, для оккупантов есть кое-что важнее "освобождения Донбасса"

Кроме больших потерь и усталости, в российской армии есть проблема с зарплатой солдат, - Британская разведка

Оперативне командування "Північ"

российское военное руководство не выплачивает своим солдатам обещанную зарплату. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщает Министерство обороны Великобритании.

"российские военные в Украине продолжают страдать от проблем с моральным духом и дисциплиной. Кроме боевой усталости и больших потерь, одной из главных проблем российских солдат остаются проблемы с их оплатой.

В российской армии доход военнослужащих состоит из скромной основной зарплаты, дополненной разнообразными бонусами и надбавками. В Украине, возможно, возникли серьезные проблемы с невыплатой значительных боевых премий.

Такая ситуация могла сложиться из-за военной бюрократии, необычного правового статуса "специальной военной операции" и откровенной коррупции среди командного состава.

Кроме того, россия не обеспечивает базовые права для своих войск, дислоцированных в Украине, включая форму, оружие и пайки", - сообщило Минобороны Британии.

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В статье: война с Россией британская разведка
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Источник:
DefenceHQ

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