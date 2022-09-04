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россияне нанесли ракетный удар по Очакову. Уничтожен элеватор с зерном

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Оккупанты "придерживаются" "зерновой сделки"

россияне нанесли ракетный удар по Очакову. Уничтожен элеватор с зерном

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российские войска сегодня утром нанесли удар очередной ракетный удар по Очакову. Разрушен элеватор с несколькими тысячами тонн зерна.

Кроме этого, разрушена часть гражданской инфраструктуры, среди которых жилые дома.

"В Очакове это утро оказалось совсем не добрым. Разрушен элеватор в Очакове, уничтожены несколько тысяч тонн зерна. Сейчас наши коммунальные службы разбирают завалы. Также повреждены десятки домов", - говорится в сообщении мэра города.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
04.09.2022 в 13:32
200-е убогое войско воюет с зерном. Они уже даже с простыми людьми воевать боятся.
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