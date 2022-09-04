Россияне с утра обстреляли Николаевскую область и уничтожили несколько тысяч тонн зерна
Это тоже военный объект?
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Россияне утром 4 сентября обстреляли Очаков. Об этом сообщил мэр города Алексей Васьков в своем Facebook:
“В Очакове это утро оказалось совсем не хорошим, разрушен элеватор в Очакове, уничтожено несколько тысяч тонн зерна. Сейчас наши коммунальные службы разбирают завалы, а также повреждены десятки домов. К счастью, пострадавших нет”, - сказал глава города.
Отметим, что Очаков расположен в Николаевской области в 100 километрах на запад от Херсона. В то же время от оккупированных россией территорий город отделяет залив в несколько километров.
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Источник:Facebook Васькова
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