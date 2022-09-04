Россияне с утра обстреляли Николаевскую область и уничтожили несколько тысяч тонн зерна

Россияне утром 4 сентября обстреляли Очаков. Об этом сообщил мэр города Алексей Васьков в своем Facebook:

“В Очакове это утро оказалось совсем не хорошим, разрушен элеватор в Очакове, уничтожено несколько тысяч тонн зерна. Сейчас наши коммунальные службы разбирают завалы, а также повреждены десятки домов. К счастью, пострадавших нет”, - сказал глава города.

Отметим, что Очаков расположен в Николаевской области в 100 километрах на запад от Херсона. В то же время от оккупированных россией территорий город отделяет залив в несколько километров.