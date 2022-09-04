  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Гайдай: россияне затопили луганские шахты, а горняков забрали на фронт
В тренде

Гайдай: россияне затопили луганские шахты, а горняков забрали на фронт

Общие новости
(1 голосов)

Рабочая схема

Гайдай: россияне затопили луганские шахты, а горняков забрали на фронт

Фото: facebook.com

Новина українською

Восстановить затопленные луганские шахты и энергозатратные промышленные предприятия невозможно. Об этом написал начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Россияне затопили луганские шахты, а горняков забрали на фронт. После Победы мы не сможем полноценно восстановить угольную промышленность области. Надо знать, что эти предприятия были очень энергозатратными. Сейчас оккупанты порезали их на металлолом.

Другие промышленные предприятия будут восстанавливаться по современным стандартам с отказом от "советщины". Луганская область продолжит развивать свой промышленный потенциал", - сказал Гайдай.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Сергей Гайдай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде