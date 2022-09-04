Восстановить затопленные луганские шахты и энергозатратные промышленные предприятия невозможно. Об этом написал начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Россияне затопили луганские шахты, а горняков забрали на фронт. После Победы мы не сможем полноценно восстановить угольную промышленность области. Надо знать, что эти предприятия были очень энергозатратными. Сейчас оккупанты порезали их на металлолом.

Другие промышленные предприятия будут восстанавливаться по современным стандартам с отказом от "советщины". Луганская область продолжит развивать свой промышленный потенциал", - сказал Гайдай.