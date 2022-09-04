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ПВО Украины сбивает до 70% российских ракет

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Для улучшения результатов нужно увеличивать оснастку

ПВО Украины сбивает до 70% российских ракет

Новина українською

Начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов рассказал об эффективности работы украинского ПВО:

“Анализ авиационно-ракетных ударов россии показывает, что от 50 до 70% вражеских ракет сбивается средствами ПВО, как авиацией, так и зенитными ракетными подразделениями.

Но, к сожалению, сегодня 100% эффективность действий ПВО мы не можем обеспечить, это связано с объективными причинами: недостаточным количеством средств разведки, авиационных и зенитных ракетных комплексов.

В основном это советские системы, в которых нет такой эффективности и надежности, как у средств ПВО стран-партнеров НАТО”, - сказал Жирнов.

В то же время генерал-майор добавил, что противник не может использовать свое авиационное оружие безнаказанно, а также не может обеспечить эффективность своих ракетных ударов.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Армія Інформ

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