ПВО Украины сбивает до 70% российских ракет
Для улучшения результатов нужно увеличивать оснастку
Начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов рассказал об эффективности работы украинского ПВО:
“Анализ авиационно-ракетных ударов россии показывает, что от 50 до 70% вражеских ракет сбивается средствами ПВО, как авиацией, так и зенитными ракетными подразделениями.
Но, к сожалению, сегодня 100% эффективность действий ПВО мы не можем обеспечить, это связано с объективными причинами: недостаточным количеством средств разведки, авиационных и зенитных ракетных комплексов.
В основном это советские системы, в которых нет такой эффективности и надежности, как у средств ПВО стран-партнеров НАТО”, - сказал Жирнов.
В то же время генерал-майор добавил, что противник не может использовать свое авиационное оружие безнаказанно, а также не может обеспечить эффективность своих ракетных ударов.
Популярное сейчас
- Сабо: Динамо проигрывает Фенербахче, а со Львовом, возможно, ничью и сделает
- Самое милое фото дня: Беременная Свитолина в патриотическом купальнике
- Целью контрнаступления ВСУ является деградация российской армии, - ISW
- "Поставило крест на переговорах". На россии отреагировали на указ Зеленского про роспуск ТКГ
- В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка молодого защитника Динамо. ФОТО