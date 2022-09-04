Зеленский провел переговоры с президентом Еврокомиссии

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В ходе переговоров лидеры обсудили скорейшее выделение следующего транша макрофина Европейского Союза.

"Ацентировал внимание на необходимости подготовки 8-го пакета санкций, который должен содержать также запрет на выдачу виз гражданам россии. Скоординировали с шаги по ограничению получения россией сверхприбылей от продажи нефти и газа.

Рассмотрели возможности осуществления Еврокомиссией быстрой оценки, как только Украина выполнит семь ее рекомендаций" , – написал в своем твиттере Владимир Зеленский.