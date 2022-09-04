Зеленский провел переговоры с президентом Еврокомиссии
На счет следующего транша и пакета санкций
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Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
В ходе переговоров лидеры обсудили скорейшее выделение следующего транша макрофина Европейского Союза.
"Ацентировал внимание на необходимости подготовки 8-го пакета санкций, который должен содержать также запрет на выдачу виз гражданам россии. Скоординировали с шаги по ограничению получения россией сверхприбылей от продажи нефти и газа.
Рассмотрели возможности осуществления Еврокомиссией быстрой оценки, как только Украина выполнит семь ее рекомендаций" , – написал в своем твиттере Владимир Зеленский.
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