Число пострадавших в Чернигове после взрыва на выставке возросло до 15 человек
Информации о том, что рядом с детской выставкой будет проходить военная - не было
Число пострадавших в результате взрыва, произошедшего 3 сентября в Чернигове возросло до 15 человек.
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сказал, что вчерашнее детское мероприятие проводила местная общественная организация, а никаких сообщений о том, что в этом же месте будет проходить выставка оружия и присутствовать военнослужащие - не было.
Напомним, вчера на выставке сработал гранатомет.
В настоящее время ранения получили 8 детей и 7 взрослых. В больнице 2 детей и 2 взрослых.
"Сейчас активно работает ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры, опрашиваются свидетели, допрашивают причастных, изымаются все возможные носители информации.
Мы должны ответить на два главных вопроса: первый – каким образом на мирном мероприятии для детей появились военные, и второй – почему у военных было боевое оружие. Сейчас над этим работают следователи", – сообщил Чаус.
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