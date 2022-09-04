Число пострадавших в Чернигове после взрыва на выставке возросло до 15 человек

Число пострадавших в результате взрыва, произошедшего 3 сентября в Чернигове возросло до 15 человек.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сказал, что вчерашнее детское мероприятие проводила местная общественная организация, а никаких сообщений о том, что в этом же месте будет проходить выставка оружия и присутствовать военнослужащие - не было.

Напомним, вчера на выставке сработал гранатомет.

В настоящее время ранения получили 8 детей и 7 взрослых. В больнице 2 детей и 2 взрослых.