россияне размещают солдат и технику в школах, где начался учебный год
На первом этаже спят оккупанты, на втором - учатся дети
Генеральний штаб ВСУ обьяснил, почему россияне так упорно пытались начать учебный год на временно оккупированных территориях.
Так, в здании школы населенного пункта Орлянское Запорожской области на первом этаже проживает около 70 оккупантов, в то время как на втором этаже учатся дети, в том числе первоклассники, а во дворе школы размещена военная техника противника. Учебный процесс начался с 1 сентября и подобная ситуация в большинстве школ и детских садах области. Враг цинично использует наших детей для прикрытия.
Вместе с тем, несмотря на попытки оккупантов и их приспешников, значительная часть учебных заведений так и не приступила к работе в очном формате. Не сработали и организованные коллаборантами пропагандистские мероприятия по случаю Дня знаний с участием российских чиновников.
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