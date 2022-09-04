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россияне размещают солдат и технику в школах, где начался учебный год

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На первом этаже спят оккупанты, на втором - учатся дети

россияне размещают солдат и технику в школах, где начался учебный год

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Генеральний штаб ВСУ обьяснил, почему россияне так упорно пытались начать учебный год на временно оккупированных территориях.

Так, в здании школы населенного пункта Орлянское Запорожской области на первом этаже проживает около 70 оккупантов, в то время как на втором этаже учатся дети, в том числе первоклассники, а во дворе школы размещена военная техника противника. Учебный процесс начался с 1 сентября и подобная ситуация в большинстве школ и детских садах области. Враг цинично использует наших детей для прикрытия.

Вместе с тем, несмотря на попытки оккупантов и их приспешников, значительная часть учебных заведений так и не приступила к работе в очном формате. Не сработали и организованные коллаборантами пропагандистские мероприятия по случаю Дня знаний с участием российских чиновников.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ВСУ

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