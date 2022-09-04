россияне снова обстреляли Харьков - есть пострадавшие
Люди получили ранения средней тяжести
Об'єктив Новини, Харків
русские оккупанты в очередной раз нанесли удары по Харькову.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщает, что враг обстрелял Холодногорский и Новобаварский районы.
На данный момент два человека получили ранения средней тяжести. Пострадавшие были госпитализированы и доставлены в больницу.
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Источник:Олег Синєгубов
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