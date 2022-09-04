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россияне снова обстреляли Харьков - есть пострадавшие

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Люди получили ранения средней тяжести

россияне снова обстреляли Харьков - есть пострадавшие

Об'єктив Новини, Харків

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русские оккупанты в очередной раз нанесли удары по Харькову.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщает, что враг обстрелял Холодногорский и Новобаварский районы.

На данный момент два человека получили ранения средней тяжести. Пострадавшие были госпитализированы и доставлены в больницу.

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В статье: война с Россией Олег Синегубов
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Источник:
Олег Синєгубов

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