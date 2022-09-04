ВСУ освободили Высокополье на Херсонщине
Слава нашим бойцам!
Вооруженные Силы Украины продолжают героически освобождать нашу землю от российских оккупантов.
Сегодня украинские воины на Херсонском направлении освободили населенный пункт Высокополья. Информацию подтвердил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
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Комментарии (2)
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
04.09.2022 в 20:46
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+1
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MaximSK (Киев)
04.09.2022 в 20:15
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+2
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