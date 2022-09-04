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ВСУ освободили Высокополье на Херсонщине

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

Слава нашим бойцам!

ВСУ освободили Высокополье на Херсонщине

Новина українською

Вооруженные Силы Украины продолжают героически освобождать нашу землю от российских оккупантов.

Сегодня украинские воины на Херсонском направлении освободили населенный пункт Высокополья. Информацию подтвердил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
04.09.2022 в 20:46
Херсон зачекався
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0
MaximSK (Киев)
04.09.2022 в 20:15
Отличная новость, ждем освобождения и других населенных пунктов в Херсонской области!
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0

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