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Зеленский: Все видят, что российские оккупанты уже начали бежать из Крыма

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Президент верит, что украинский флаг вернется на полуостров

Зеленский: Все видят, что российские оккупанты уже начали бежать из Крыма

twitter.com/ZelenskyyUa

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 4-го сентября.

"Верю, что украинский флаг и свободная жизнь снова вернутся в Крым. Мы освободим всю нашу землю, всех наших людей.

Вооруженные Силы Украины, наша разведка, специальные службы предпринимают необходимые шаги. Эти шаги можно услышать. И все видят: оккупанты уже начали бежать из Крыма. Это верный выбор для них.

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И хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады терробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области - освобожден населенный пункт.

54-я бригада на направлении Лисичанск-Северск также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты.

Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон – благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства. Благодарю всех вас, ребята", - рассказал президент.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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