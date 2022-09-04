Зеленский: Все видят, что российские оккупанты уже начали бежать из Крыма
Президент верит, что украинский флаг вернется на полуостров
twitter.com/ZelenskyyUa
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 4-го сентября.
"Верю, что украинский флаг и свободная жизнь снова вернутся в Крым. Мы освободим всю нашу землю, всех наших людей.
Вооруженные Силы Украины, наша разведка, специальные службы предпринимают необходимые шаги. Эти шаги можно услышать. И все видят: оккупанты уже начали бежать из Крыма. Это верный выбор для них.
И хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады терробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области - освобожден населенный пункт.
54-я бригада на направлении Лисичанск-Северск также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты.
Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон – благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства. Благодарю всех вас, ребята", - рассказал президент.
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