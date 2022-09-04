Зеленский: Все видят, что российские оккупанты уже начали бежать из Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 4-го сентября.

"Верю, что украинский флаг и свободная жизнь снова вернутся в Крым. Мы освободим всю нашу землю, всех наших людей.

Вооруженные Силы Украины, наша разведка, специальные службы предпринимают необходимые шаги. Эти шаги можно услышать. И все видят: оккупанты уже начали бежать из Крыма. Это верный выбор для них.