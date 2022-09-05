  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ отразили несколько наступлений россиян на Бахмутском и Авдеевском направлениях - Генштаб
В тренде

ВСУ отразили несколько наступлений россиян на Бахмутском и Авдеевском направлениях - Генштаб

Общие новости
(1 голосов)

Враг активно применяет авиацию и наносит ракетные удары

ВСУ отразили несколько наступлений россиян на Бахмутском и Авдеевском направлениях - Генштаб

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника, 5 сентября, сообщает, что Украинская Армия продолжает ведение оборонной операции, удерживает определенные рубежи и не допускает продвижения противника по территории Украины.

В частности, подразделения наших войск успешно отразили наступление россиян в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Кодема и Соледар на Бахмутском направлении, а также в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное и Невельское на Авдеевском направлении.

Генштаб также указывает, что в течение воскресенья, 4 сентября, россияне нанесли 25 ракетных и более 22 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. В частности, пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Дмитровка, Константиновка, Зеленополье, Зайцево, Кодема, Соледар, Николаев, Вознесенск, Очаков, Сухой Ставок и Безымянное.

Россияне обстреливают военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по всей линии столкновения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде