ВСУ отразили несколько наступлений россиян на Бахмутском и Авдеевском направлениях - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника, 5 сентября, сообщает, что Украинская Армия продолжает ведение оборонной операции, удерживает определенные рубежи и не допускает продвижения противника по территории Украины.

В частности, подразделения наших войск успешно отразили наступление россиян в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Кодема и Соледар на Бахмутском направлении, а также в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное и Невельское на Авдеевском направлении.

Генштаб также указывает, что в течение воскресенья, 4 сентября, россияне нанесли 25 ракетных и более 22 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. В частности, пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Дмитровка, Константиновка, Зеленополье, Зайцево, Кодема, Соледар, Николаев, Вознесенск, Очаков, Сухой Ставок и Безымянное.

Россияне обстреливают военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по всей линии столкновения.