Сотня оккупантов и куча техники. Авиация ВСУ нанесла более 20 ударов по позициям россиян на юге

В течение 4 сентября украинская авиация нанесла 21 удар по позициям, опорным и командным пунктам российских войск, районам сосредоточения сил и средств, а также по транспортно-логистическим объектам оккупантов. Об этом сообщает ОК "Юг".

Ракетно-артиллерийские подразделения сил обороны Украины продолжают выполнять огневые задачи в интенсивном количестве. Переправы через Днепр и Ингулец находятся под плотным огневым контролем. В течение 4 сентября украинские военные на юге уничтожили 104 оккупантов, 6 танков, 26 единиц другой бронированной и автомобильной техники, 9 гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б", а также беспилотный разведчик "Элерон-10". Кроме того, уничтожен склад вражеских боеприпасов в районе Томиной Балки и понтонная переправа вблизи села Львов.

Украинские защитники ударили по пункту управления 35 армии в Каховском районе и двум контрольно-наблюдательным пунктам батальонных тактических групп 247-го десантно-штурмового полка и 126-й отдельной бригады береговой обороны в Николаевском и Бериславском районах соответственно.

Поздно вечером 4 сентября в оккупированной Чернобаевке Херсонской области прогремели взрывы. О новой партии "хлопка" сообщили очевидцы. Соответствующее видео опубликовали Telegram-каналы. Отмечается, что точечные попадания пришлись по скоплению техники российских войск.

Группировка Воздушных сил Вооруженных Сил Украины продолжает отражать ракетно-авиационные удары и воздушные нападения противника, эффективно прикрывает критические объекты Украины.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны осуществила более 30 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также военных объектов.

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления, логистического обеспечения, уничтожению средств противовоздушной обороны, огневых средств и живой силы противника. За прошедшие сутки нанесены ракетные удары и произведено огненное поражение по пунктам управления разного уровня, складам с боеприпасами стратегического уровня, районам сосредоточения боевой техники и личного состава, районам сосредоточения и огневым позициям подразделений артиллерии, а также другим важным целям.

В результате эффективного огневого поражения по районам скопления противника вблизи населенных пунктов Семеновка и Купянск Харьковской области, российские оккупанты понесли потери. Уничтожен один из полевых складов с боеприпасами, живая сила противника, а также военная техника. Утраты уточняются, как отмечает Генштаб.