россияне сдали координаты своей базы украинским хакерам, которые прикинулись красотками в соцсетях
Материал FT
Getty Images / Global Images Ukraine
российские военные выдали координаты своей базы вблизи оккупированного Мелитополя благодаря переписке с украинскими хакерами, которые выдавали себя в социальных сетях привлекательными девушками. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинского специалиста по кибербезопасности и основателя компании HackControl Никиту Кныша.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Кныш собрал группу IT-специалистов Hackyourmom, которая помогала бороться с оккупантами. Financial Times пишет, что не все заявления Кныша смогли проверить, но разговоры с чиновниками, его коллегами-хакерами, фото, видео и журналы подтверждают некоторые из его утверждений.
Кныш рассказал, что украинские хакеры смогли сломать тысячи камер видеонаблюдения и дорожных камер в Беларуси и оккупированных частях Украины. Специальным кодом "фильтровали" движение военных от обычного трафика и передавали информацию защитникам Украины через публичный портал.
Так, они идентифицировали российскую базу вблизи оккупированного Мелитополя на юге Украины. Затем, используя фейковые профили привлекательных женщин в Facebook и российских соцсетях, хакеры обманом заставили орков отправить фотографии, по которым определили геолокацию и переслали ее украинским военным. Кныш рассказал, что российские оккупанты присылают много материалов "девушкам", чтобы доказать, что они – солдаты. Уже через несколько дней стало известно, что базу взорвала украинская артиллерия.
По его словам, группа украинских хакеров также обманным путем заставила российские телестанции показывать видео о жертвах среди гражданского населения Украины, взломала базу данных российских военных контрактников, рассылала сообщения о "заминировании" рейсов в россии и т.д.
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