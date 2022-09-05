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Почти 20 танков за сутки. Данные Генштаба о потерях россиян за 4 сентября

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Уничтожены три сотни оккупантов

Почти 20 танков за сутки. Данные Генштаба о потерях россиян за 4 сентября

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с момента полномасштабного вторжения 24 февраля.

За воскресенье, 4 сентября, было уничтожено 300 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф сейчас составляют около 49800 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 2068 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4459 (+29) ед,
  • артиллерийских систем – 1157 (+10) ед,
  • РСЗО – 294 (+0) ед,
  • средства ПВО - 156 (+0) ед,
  • самолетов – 236 (+0) ед,
  • вертолетов – 206 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 (+3),
  • крылатые ракеты - 205 (+2),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3286 (+10) ед,
  • специальная техника – 107 (+1).

Как указывает Генштаб, наибольшие потери 4 сентября россияне понесли на Донецком направлении.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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