Почти 20 танков за сутки. Данные Генштаба о потерях россиян за 4 сентября
Уничтожены три сотни оккупантов
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с момента полномасштабного вторжения 24 февраля.
За воскресенье, 4 сентября, было уничтожено 300 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф сейчас составляют около 49800 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 2068 (+19) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4459 (+29) ед,
- артиллерийских систем – 1157 (+10) ед,
- РСЗО – 294 (+0) ед,
- средства ПВО - 156 (+0) ед,
- самолетов – 236 (+0) ед,
- вертолетов – 206 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 (+3),
- крылатые ракеты - 205 (+2),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3286 (+10) ед,
- специальная техника – 107 (+1).
Как указывает Генштаб, наибольшие потери 4 сентября россияне понесли на Донецком направлении.
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