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Ночью россияне обстреляли Днепропетровскую и Николаевскую области, есть разрушения

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Проклятые оккупанты

Ночью россияне обстреляли Днепропетровскую и Николаевскую области, есть разрушения

Лукашук Телеграм-канал

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Ночью под российским огнем в очередной раз оказался Никопольский район Днепропетровской области. Его дважды обстреляли из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали. В Никополе повреждено до десяти частных домов и многоэтажка. Обстрелом повреждены 9 зданий города, в том числе гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе. Оборвало и несколько линий электропередач – их уже починили. В других районах области ночь с сиренами, но обошлась без атак. Около 00:30, 5 сентября, город Николаев был снова атакован ракетами. По предварительным данным типа С-300. Попадания были в промышленное предприятие на окраинах города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется. Ночью, 5 августа, с 03:00 до 04:30 были обстрелы окрестностей с. Новоалександровка Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет. Также сообщалось ночью о взрывах в Запорожье и Харькове, но подробностей от ОВА пока нет.

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В статье: война с Россией Виталий Ким Николай Лукашук Валентин Резниченко
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