Sky News: Великобритания существенно расширяет программу обучения украинских военных
Спасибо партнерам!
Ministry of Defence
Великобритания значительно расширит программу подготовки украинских военных – речь идет об обучении десяткам тысяч солдат. Об этом стало известно Sky News. Продолжительность боевого курса продлена с трех до пяти недель, большая часть обучения будет и дальше проходить в Великобритании, подальше от угрозы российских ракетных ударов.
Около 4 700 военнослужащих уже прошли обучение на военных базах на севере, юго-западе и юго-востоке Англии с начала обучения в июне, и командиры намерены продолжать поддержку до тех пор, пока Украине требуются новые войска для борьбы с вторжением россии.
Военные инструкторы из восьми других стран, включая Новую Зеландию, Швецию и Нидерланды, объединились со своими британскими коллегами для проведения расширенной учебной миссии.
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