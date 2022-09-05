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Sky News: Великобритания существенно расширяет программу обучения украинских военных

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Sky News: Великобритания существенно расширяет программу обучения украинских военных

Ministry of Defence

Новина українською

Великобритания значительно расширит программу подготовки украинских военных – речь идет об обучении десяткам тысяч солдат. Об этом стало известно Sky News. Продолжительность боевого курса продлена с трех до пяти недель, большая часть обучения будет и дальше проходить в Великобритании, подальше от угрозы российских ракетных ударов.

Около 4 700 военнослужащих уже прошли обучение на военных базах на севере, юго-западе и юго-востоке Англии с начала обучения в июне, и командиры намерены продолжать поддержку до тех пор, пока Украине требуются новые войска для борьбы с вторжением россии.

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Военные инструкторы из восьми других стран, включая Новую Зеландию, Швецию и Нидерланды, объединились со своими британскими коллегами для проведения расширенной учебной миссии.

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В статье: война с Россией Бен Уоллес
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Источник:
news.sky.com

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