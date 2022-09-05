На войне с российскими оккупантами погиб тренер детской команды Львова
Светлая память Герою
Фото: fcdynamo.lviv.ua
Защищая Украину от российских оккупантов, погиб тренер детской команды "Львова" Дмитрий Фиалка. Погибшему было 39 лет. Отмечается, что он без раздумий взял оружие в руки и отправился на передовую.
До вторжения россии Фиалка работал детским тренером в ПФК "Львов". Он возглавлял команду U-16. Ранее Дмитрий также тренировал детей во львовском "Динамо".
"Светлая Память и Слава Герою! Спасибо за все и разделяем непоправимую потерю вместе с родными и близкими. Искренние соболезнования… Ты боролся за наш мир, друг, поэтому пусть душа покоится", - говорится в заявлении ФК "Динамо" Львов.
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