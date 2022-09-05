На войне с российскими оккупантами погиб тренер детской команды Львова

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб тренер детской команды "Львова" Дмитрий Фиалка. Погибшему было 39 лет. Отмечается, что он без раздумий взял оружие в руки и отправился на передовую.

До вторжения россии Фиалка работал детским тренером в ПФК "Львов". Он возглавлял команду U-16. Ранее Дмитрий также тренировал детей во львовском "Динамо".