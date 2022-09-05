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На войне с российскими оккупантами погиб тренер детской команды Львова

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Светлая память Герою

На войне с российскими оккупантами погиб тренер детской команды Львова

Фото: fcdynamo.lviv.ua

Новина українською

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб тренер детской команды "Львова" Дмитрий Фиалка. Погибшему было 39 лет. Отмечается, что он без раздумий взял оружие в руки и отправился на передовую.

До вторжения россии Фиалка работал детским тренером в ПФК "Львов". Он возглавлял команду U-16. Ранее Дмитрий также тренировал детей во львовском "Динамо".

"Светлая Память и Слава Герою! Спасибо за все и разделяем непоправимую потерю вместе с родными и близкими. Искренние соболезнования… Ты боролся за наш мир, друг, поэтому пусть душа покоится", - говорится в заявлении ФК "Динамо" Львов.

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В статье: война с Россией
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Источник:
fcdynamo.lviv.ua

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