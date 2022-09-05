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Сменщик Бориса Джонсона. Сегодня в Великой Британии изберут нового премьер-министра

Общие новости
(1 голосов)

И лидера Консервативной партии соответственно

Сменщик Бориса Джонсона. Сегодня в Великой Британии изберут нового премьер-министра

Sky

Новина українською

Сегодня, 5 сентября, в Великой Британии изберут нового премьер-министра. Результаты голосования объявят в 14:30 по киевскому времени.

Станет известно, кто именно придет на смену Борису Джонсону – глава МИД Лиз Трасс или же экс-министр финансов Риши Сунак. Отметим, что оба политика приложили немалые усилия для того, чтобы поддержать Украину в период войны.

Лиз Трасс может стать третьей женщиной-премьером Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. Трасс пообещала, что первым, кому она позвонит в случае своей победы, будет Владимир Зеленский.

Читайте такжеЛиз Трасс: Я буду самым большим другом Украины – иду по стопам Бориса Джонсона

Сунак во главе министерства финансов внедрил программу помощи бизнесу, пострадавшему из-за пандемии коронавируса. Это принесло ему популярность среди британцев.

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В статье: война с Россией Борис Джонсон Лиз Трасс
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Комментарии (1)
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bato71
05.09.2022 в 11:39
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надо мною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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