Сменщик Бориса Джонсона. Сегодня в Великой Британии изберут нового премьер-министра

Сегодня, 5 сентября, в Великой Британии изберут нового премьер-министра. Результаты голосования объявят в 14:30 по киевскому времени.

Станет известно, кто именно придет на смену Борису Джонсону – глава МИД Лиз Трасс или же экс-министр финансов Риши Сунак. Отметим, что оба политика приложили немалые усилия для того, чтобы поддержать Украину в период войны.

Лиз Трасс может стать третьей женщиной-премьером Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. Трасс пообещала, что первым, кому она позвонит в случае своей победы, будет Владимир Зеленский.

Сунак во главе министерства финансов внедрил программу помощи бизнесу, пострадавшему из-за пандемии коронавируса. Это принесло ему популярность среди британцев.