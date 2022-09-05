Сменщик Бориса Джонсона. Сегодня в Великой Британии изберут нового премьер-министра
И лидера Консервативной партии соответственно
Sky
Сегодня, 5 сентября, в Великой Британии изберут нового премьер-министра. Результаты голосования объявят в 14:30 по киевскому времени.
Станет известно, кто именно придет на смену Борису Джонсону – глава МИД Лиз Трасс или же экс-министр финансов Риши Сунак. Отметим, что оба политика приложили немалые усилия для того, чтобы поддержать Украину в период войны.
Лиз Трасс может стать третьей женщиной-премьером Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. Трасс пообещала, что первым, кому она позвонит в случае своей победы, будет Владимир Зеленский.
Сунак во главе министерства финансов внедрил программу помощи бизнесу, пострадавшему из-за пандемии коронавируса. Это принесло ему популярность среди британцев.
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