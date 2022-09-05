Британская разведка: россияне продвигаются примерно на 1 км в неделю в направлении Бахмута
И будут разбиты Вооруженными силами Украины
Defence Intelligence
Несмотря на эффект сдерживания от недавних украинских атак, основными усилиями россии в Украине до сих пор остается наступательная операция на Донбассе. Сейчас оккупанты сосредоточили усилия на двух направлениях. Речь идет, в частности, об их наступлениях возле Авдеевки под Донецком и в 60 км к северу вокруг Бахмута. Об этом говорится в сводке от 5 сентября разведки Британии.
Хотя россия достигла наибольшего "успеха" на этом участке, ее силы по-прежнему продвигаются лишь примерно на 1 км в неделю в направлении Бахмута. В то же время, политической целью операций врага на Донбассе почти наверняка остается захват всей Донецкой области, что позволило бы кремлю объявить об "освобождении" Донбасса. Но в британской разведке напоминают, что путинская армия неоднократно нарушала сроки достижения этой цели.
Со своей стороны украинские власти подчеркивают, что теперь командование вс рф приказало оккупантам завершить эту "миссию" до 15 сентября 2022 года. Маловероятно, что российские силы достигнут этого, что еще больше усложнит планы кремля по проведению референдумов о присоединении оккупированных территорий к россии.
Популярное сейчас
- РБ Лейпциг - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- На войне с российскими оккупантами погиб тренер детской команды Львова
- Сотня оккупантов и куча техники. Авиация ВСУ нанесла более 20 ударов по позициям россиян на юге
- За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 450 россиян и уничтожили по одному вертолету и самолету – Генштаб
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО
Новости по теме
- 12:15 Украинские Кроме больших потерь и усталости, в российской армии есть проблема с зарплатой солдат, - Британская разведка
- 11:07 Украинские Британская разведка считает, что ВСУ удалось отодвинуть линию фронта на южном направлении
- 14:59 Украинские Разведка Великобритании оценила перспективы наступления ВСУ возле Херсона