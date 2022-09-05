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Британская разведка: россияне продвигаются примерно на 1 км в неделю в направлении Бахмута

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И будут разбиты Вооруженными силами Украины

Британская разведка: россияне продвигаются примерно на 1 км в неделю в направлении Бахмута

Defence Intelligence

Новина українською

Несмотря на эффект сдерживания от недавних украинских атак, основными усилиями россии в Украине до сих пор остается наступательная операция на Донбассе. Сейчас оккупанты сосредоточили усилия на двух направлениях. Речь идет, в частности, об их наступлениях возле Авдеевки под Донецком и в 60 км к северу вокруг Бахмута. Об этом говорится в сводке от 5 сентября разведки Британии.

Хотя россия достигла наибольшего "успеха" на этом участке, ее силы по-прежнему продвигаются лишь примерно на 1 км в неделю в направлении Бахмута. В то же время, политической целью операций врага на Донбассе почти наверняка остается захват всей Донецкой области, что позволило бы кремлю объявить об "освобождении" Донбасса. Но в британской разведке напоминают, что путинская армия неоднократно нарушала сроки достижения этой цели.

Со своей стороны украинские власти подчеркивают, что теперь командование вс рф приказало оккупантам завершить эту "миссию" до 15 сентября 2022 года. Маловероятно, что российские силы достигнут этого, что еще больше усложнит планы кремля по проведению референдумов о присоединении оккупированных территорий к россии.

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В статье: война с Россией британская разведка Разведка Британии
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