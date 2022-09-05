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Часть работников МАГАТЭ покинула ЗАЭС. Украина до сих пор не получила отчет от работников миссии

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россия – ядерный террорист

Часть работников МАГАТЭ покинула ЗАЭС. Украина до сих пор не получила отчет от работников миссии

Енергоатом

Новина українською

По состоянию на 10:00 5 сентября 2022 года Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. В настоящее время в работе остается только 6-й энергоблок, который подает электроэнергию в энергосистему Украины и обеспечивает собственные потребности Запорожской АЭС.

Военные россии остаются на площадке ЗАЭС, а в машинных залах 1-го и 2-го блоков расположены грузовики с оружием и боеприпасами.

Сегодня, 5 сентября 2022 года, четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции. Ожидается, что два эксперта продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе.

Украина пока не получила инженерно-ядерный отчет МАГАТЭ по результатам визита на ЗАЭС, об этом в эфире национального телемарафона сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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В статье: война с Россией ЗАЭС МАГАТЭ Энергоатом Запорожская АЭС
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Источник:
Энергоатом

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