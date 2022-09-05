"Это означает 6 Чернобылей". Зеленский – о захвате ЗАЭС россиянами и варианте отключения станции
россия – ядерный террорист
ABC_News
В случае катастрофы на ЗАЭС мир столкнется с радиоактивным заражением, которое в шесть раз превышает последствия аварии в Чернобыле. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу ABC News.
"Как видите, они заняли нашу атомную станцию, шесть блоков. Самая большая в Европе. Это означает шесть Чернобылей, это означает наибольшую опасность в Европе – это ядерное оружие. Военных там не должно быть. На территории не должно быть военной техники. И не должно быть рабочих атомной станции, которые... окружены людьми с огнестрельным оружием".
В то же время Владимир Зеленский не рассматривает вариант контролируемого отключения ЗАЭС для предотвращения каких-либо утечек радиации, поскольку станция питает два региона Украины.
"Я знаю, что россияне хотели бы, чтобы реакторы были отключены от украинской сети и подключены к российской. Нет, мы не согласны с этими сообщениями".
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