"Это означает 6 Чернобылей". Зеленский – о захвате ЗАЭС россиянами и варианте отключения станции

В случае катастрофы на ЗАЭС мир столкнется с радиоактивным заражением, которое в шесть раз превышает последствия аварии в Чернобыле. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу ABC News.

"Как видите, они заняли нашу атомную станцию, шесть блоков. Самая большая в Европе. Это означает шесть Чернобылей, это означает наибольшую опасность в Европе – это ядерное оружие. Военных там не должно быть. На территории не должно быть военной техники. И не должно быть рабочих атомной станции, которые... окружены людьми с огнестрельным оружием".

В то же время Владимир Зеленский не рассматривает вариант контролируемого отключения ЗАЭС для предотвращения каких-либо утечек радиации, поскольку станция питает два региона Украины.

"Я знаю, что россияне хотели бы, чтобы реакторы были отключены от украинской сети и подключены к российской. Нет, мы не согласны с этими сообщениями".