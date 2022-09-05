  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Мы публично сняли казнь этой женщины". Как россиянин признался в преступлениях против гражданских
В тренде

"Мы публично сняли казнь этой женщины". Как россиянин признался в преступлениях против гражданских

Общие новости
(1 голосов)

Нелюди

"Мы публично сняли казнь этой женщины". Как россиянин признался в преступлениях против гражданских

ГУР

Новина українською

В новом перехваченном разговоре оккупанта с женой рашист признается в участии в казни женщины. Кроме этого, орки очень возмущены "поеданием русских солдат" в ресторанах и "оккупантской колбасой". При этом сам рашист признается, что у него из-за войны нарушилась психика.

Обо всем этом свидетельствует новый перехват, обнародованный Главным управлением разведки МО Украины. В разговоре рашист рассказал, что в последнее время просто катался по госпиталям. Он пытается перевестись в другую часть, однако с нарушенной психикой его могут никуда не пустить.

россиянин жалуется, что их постоянно обстреливают. Он также признался в казни женщины, которая будто бы свободно ходила и всех клеймила, да еще и взрывала технику рашистов, снимая это. Неизвестно, как в воображении россиян она так просто это могла делать, но уродам из армии россии этого бреда было достаточно, чтобы казнить женщину, да еще и снимать это.

"Эти укропы ху**ят и днем, и ночью. Одна нацистка была, женщина, девушка, она ставила клеймо на трупах наших ребят. На живых, на раненых. Короче, технику взрывала, публично снимала все. Короче, ее е**ули, публично сняли казнь животного такого", – рассказывает российский изверг.

Читайте также"Не осталось ни еды, ни воды". Как россиянин жаловался на то, что ВСУ взяли в кольцо войска рф на Харьковщине

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией ГУР
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде