"Мы публично сняли казнь этой женщины". Как россиянин признался в преступлениях против гражданских

В новом перехваченном разговоре оккупанта с женой рашист признается в участии в казни женщины. Кроме этого, орки очень возмущены "поеданием русских солдат" в ресторанах и "оккупантской колбасой". При этом сам рашист признается, что у него из-за войны нарушилась психика.

Обо всем этом свидетельствует новый перехват, обнародованный Главным управлением разведки МО Украины. В разговоре рашист рассказал, что в последнее время просто катался по госпиталям. Он пытается перевестись в другую часть, однако с нарушенной психикой его могут никуда не пустить.

россиянин жалуется, что их постоянно обстреливают. Он также признался в казни женщины, которая будто бы свободно ходила и всех клеймила, да еще и взрывала технику рашистов, снимая это. Неизвестно, как в воображении россиян она так просто это могла делать, но уродам из армии россии этого бреда было достаточно, чтобы казнить женщину, да еще и снимать это.