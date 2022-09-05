"Мы публично сняли казнь этой женщины". Как россиянин признался в преступлениях против гражданских
Нелюди
ГУР
В новом перехваченном разговоре оккупанта с женой рашист признается в участии в казни женщины. Кроме этого, орки очень возмущены "поеданием русских солдат" в ресторанах и "оккупантской колбасой". При этом сам рашист признается, что у него из-за войны нарушилась психика.
Обо всем этом свидетельствует новый перехват, обнародованный Главным управлением разведки МО Украины. В разговоре рашист рассказал, что в последнее время просто катался по госпиталям. Он пытается перевестись в другую часть, однако с нарушенной психикой его могут никуда не пустить.
россиянин жалуется, что их постоянно обстреливают. Он также признался в казни женщины, которая будто бы свободно ходила и всех клеймила, да еще и взрывала технику рашистов, снимая это. Неизвестно, как в воображении россиян она так просто это могла делать, но уродам из армии россии этого бреда было достаточно, чтобы казнить женщину, да еще и снимать это.
"Эти укропы ху**ят и днем, и ночью. Одна нацистка была, женщина, девушка, она ставила клеймо на трупах наших ребят. На живых, на раненых. Короче, технику взрывала, публично снимала все. Короче, ее е**ули, публично сняли казнь животного такого", – рассказывает российский изверг.
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