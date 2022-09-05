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Официально: Лиз Трасс – новый премьер-министр Великой Британии

Общие новости
(3 голосов)

Вместо Джонсонюка

Официально: Лиз Трасс – новый премьер-министр Великой Британии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 5 сентября, в Великой Британии избрали нового премьер-министра. На смену Борису Джонсону пришла глава МИД Лиз Трасс, она конкурировала за должность с бывшим министром финансов страны Риши Сунаком.

Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии, она станет новым премьером. Результаты выборов были объявлены на съезде партии. Трасс набрала 81 326 тысяч голосов членов партии, а Сунак – 60 399 голосов.

Таким образом, Лиз Трасс станет третьей женщиной-премьером Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. Трасс ранее пообещала, что первым, кому она позвонит в случае своей победы, будет президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте такжеЛиз Трасс: Я буду самым большим другом Украины – иду по стопам Бориса Джонсона

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В статье: война с Россией Лиз Трасс
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Комментарии (1)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
05.09.2022 в 15:28
Буде Ліз Трасюк.
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