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ОК Південь: Обстановка в регионе напряженная и динамичная Противник ведет оборонительные бои

Общие новости
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Ситуация на юге динамичная

ОК Південь: Обстановка в регионе напряженная и динамичная Противник ведет оборонительные бои

Генштаб ЗСУ

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В Херсонской области силы обороны Украины ликвидировали 28 российских захватчиков, две вражеские гаубицы и два склада боеприпасов.

Об этом сообщает в фейсбуке оперативное командование "Південь".

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневые задачи выполнялись по понтонной переправе в районе Каховского моста, по логистическим и управленческим объектам оккупационных войск. Подтвержденные потери врага составляют 28 рашистов, 2 гаубицы 152-го калибра "Мста-Б" и "Мста-С", 3 единицы автобронетехники и 2 склада боеприпасов в Херсонском районе", – говорится в сообщении.

По данным командования, на сегодняшний день обстановка в операционной зоне юга Украины напряженная и динамичная. Противник ведет оборонительные бои, производит обстрелы населенных пунктов как вдоль линии столкновения, так и в тыловых районах.

Для корректировки огня захватчики активизируют воздушную разведку. В частности, в районе Высокополья дважды за ночь были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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В статье: война с Россией
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