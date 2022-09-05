  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Путин рассказал, что "мобилизованные" жители "ДНР" воюют лучше профессиональных военных
В тренде

Путин рассказал, что "мобилизованные" жители "ДНР" воюют лучше профессиональных военных

Общие новости
(3 голосов)

Говорят, что так зазывает на скрытую мобилизацию

Путин рассказал, что "мобилизованные" жители "ДНР" воюют лучше профессиональных военных

Новина українською

Путин сказал, что "добровольцы" из числа жителей Донбасса воюют лучше профессиональных военных.

Об этом президент России Владимир Путин заявил на молодежном экологическом форуме на Камчатке, сообщает Настоящее время.

"Это не профессиональные военные — два корпуса сформированы из местных жителей. Они воюют лучше профессиональных военных. Они борются очень мужественно, храбро и результативно", - рассказал Путин.

Читайте такжеISW: путин планирует собрать новые силы для наступления на Украину осенью и зимой

Напомним, в так называемой "ДНР" мобилизация была объявлена ​​в конце февраля и на фронт призывали всех без разбора мужчин, чаще всего их отправляли воевать почти без подготовки и с устаревшей экипировкой и оружием

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dr. House (Поділля)
05.09.2022 в 17:04
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
05.09.2022 в 16:41
Использует их как пушечное мясо, и довольный сидит. Если бы не была насильственная мобилизация, думаю желающих воевать было бы очень мало.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде