Путин рассказал, что "мобилизованные" жители "ДНР" воюют лучше профессиональных военных
Говорят, что так зазывает на скрытую мобилизацию
Путин сказал, что "добровольцы" из числа жителей Донбасса воюют лучше профессиональных военных.
Об этом президент России Владимир Путин заявил на молодежном экологическом форуме на Камчатке, сообщает Настоящее время.
"Это не профессиональные военные — два корпуса сформированы из местных жителей. Они воюют лучше профессиональных военных. Они борются очень мужественно, храбро и результативно", - рассказал Путин.
Напомним, в так называемой "ДНР" мобилизация была объявлена в конце февраля и на фронт призывали всех без разбора мужчин, чаще всего их отправляли воевать почти без подготовки и с устаревшей экипировкой и оружием
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