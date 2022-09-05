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Действия ВСУ на Херсонщине заставили оккупантов поставить на паузу "референдум"

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У оккупантов что-то пошло не так

Действия ВСУ на Херсонщине заставили оккупантов поставить на паузу "референдум"

Новина українською

Коллаборант Кирилл Стремоусов сообщил в эфире российских СМИ, что оккупанты "взяли паузу" относительно проведения псевдо референдума по "присоединению" Херсонской области к России.

Об этом заявляет российское пропагандистское информагентство "ТАСС".

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"Мы подготовились к голосованию, мы хотели уже провести референдум в ближайшее время, но из-за всех тех событий, которые произошли сейчас (контрнаступление ВСУ – ред.), я думаю, что пока мы сделаем паузу", - заявил Стремоусов.

После этого коллаборант начал оправдываться, что и без проведения референдума "Херсон навсегда русский", а люди буквально готовы "бежать" на псевдо референдум оккупантов.

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В статье: война с Россией
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