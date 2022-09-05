Баранка: Мы практически полностью решили проблему подозрительных матчей

Глава Комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка рассказал о достижениях, которых добилась его команда за 5 лет работы.

— Франческо, вы уже более пяти лет работаете в Украине в должности главы Комитета по этике и честной игре УАФ. Каких результатов добилась ваша команда за этот период?

— Если смотреть на цифры, могу сказать, что мы практически полностью решили проблему. Когда я начинал, у нас было более 100 подозрительных матчей, а в прошлом году их количество уменьшилось всего до семи. Поэтому для нас это действительно большое достижение.

Кроме того, мы разработали систему под названием "Железный купол", призванную защищать футбол от матчей с фиксированным результатом. Мы единственная страна, которая имеет подобную систему. УЕФА и все остальные футбольные ассоциации хотели использовать ее на своих соревнованиях. Такая система находит подозрительные матчи, посылает провайдерам уведомления о них, а в дальнейшем они могут брать их на проверку и приостанавливать возможность делать на них ставки. Наличие такой системы открывает широкие возможности, а мы могли бы получать, например, прибыль от продажи данных.

Конечно, у нас хватает проблем. Особенно касающихся любого вида коррупции. Этот год будет большим вызовом, поскольку, как правило, во время войн и чрезвычайных ситуаций уровень коррупции растет, и я уверен, что будут новые попытки организации договорных матчей. Я убежден, что Россия будет пытаться оказать влияние на украинский футбол. На последней встрече с президентом УАФ Андреем Павелко, которую мы имели на эту тему, он заявил о нулевой толерантности по поводу договорных матчей. Ведь на Украину сейчас смотрит весь мир. Мы начали особый чемпионат, играем в военное время. И мы не хотим, чтобы кто-то снова попытался прибегнуть к неправомерным действиям.