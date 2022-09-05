Подоляк попросил жителей оккупированных территорий, включая Крым, начать подготовку к деоккупации

Жителям Крыма и других временно неподконтрольных Украине территорий уже сейчас необходимо начинать подготовку к периоду деоккупации.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

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"Просим жителей оккупированных территорий, включая полуостров Крым, следить за объявлениями органов власти относительно соблюдения рекомендаций во время мероприятий по деоккупации. В частности, уже сейчас обустроить укрытие, запастись достаточным количеством воды и зарядить повербанки. Все будет Украина", - написал Подоляк.

Напомним, ранее Подоляк заявлял, что Украина уже готовит эвакуационные маршруты из временно оккупированного Крыма для жителей, которые захотят покинуть полуостров на период активной деоккупации.