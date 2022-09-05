Подоляк попросил жителей оккупированных территорий, включая Крым, начать подготовку к деоккупации
На что-то намекает
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Жителям Крыма и других временно неподконтрольных Украине территорий уже сейчас необходимо начинать подготовку к периоду деоккупации.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
"Просим жителей оккупированных территорий, включая полуостров Крым, следить за объявлениями органов власти относительно соблюдения рекомендаций во время мероприятий по деоккупации. В частности, уже сейчас обустроить укрытие, запастись достаточным количеством воды и зарядить повербанки. Все будет Украина", - написал Подоляк.
Напомним, ранее Подоляк заявлял, что Украина уже готовит эвакуационные маршруты из временно оккупированного Крыма для жителей, которые захотят покинуть полуостров на период активной деоккупации.
Просимо мешканців окупованих територій, включно з півостровом Крим, стежити за оголошеннями органів влади стосовно дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації. Зокрема, вже зараз облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води й зарядити павербанки. Все буде ????????.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 5, 2022
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