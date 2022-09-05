  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На ЗАЭС отключили последнюю линию, соединяющую станцию ​​с энергосистемой Украины
В тренде

На ЗАЭС отключили последнюю линию, соединяющую станцию ​​с энергосистемой Украины

Общие новости
(1 голосов)

Российские оккупационные войска продолжают интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС

На ЗАЭС отключили последнюю линию, соединяющую станцию ​​с энергосистемой Украины

t.me/energoatom_ua

Новина українською

Сегодня, 5 сентября, в результате постоянных обстрелов оккупантами Запорожской АЭС, была отключена последняя линия, которая соединяла узел ЗАЭСЗаТЭС с энергосистемой Украины.

Об этом сообщает "Энергоатом".

"За последние три дня российские оккупационные войска продолжают интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС. В результате были повреждены и отключены линии электропередачи (ЛЭП) 750 кВ ЗАЭС - Днепровская, 330 кВ ЗАТЭС - Каховская и ЛЭП 330 кВ ЗАЭС - Мелитополь. Также повреждено АО 750/330 кВ ЗАЭС. Другие линии узла ЗАЭС/ЗАТЕС получили повреждения еще раньше", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня, 5 сентября 2022 года, в результате пожара, произошедшего из-за обстрелов, была отключена ЛЭП 330 кВ ЗаТЭС – Ферросплавная.

"Это последняя линия, соединяющая узел ЗАЭС/ЗаТЭС с энергосистемой Украины! Как следствие – был разгружен и отключен от сети энергоблок №6, который сейчас питает собственные нужды ЗАЭС", - отмечают в "Энергоатоме".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде