На ЗАЭС отключили последнюю линию, соединяющую станцию с энергосистемой Украины
Российские оккупационные войска продолжают интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС
t.me/energoatom_ua
Сегодня, 5 сентября, в результате постоянных обстрелов оккупантами Запорожской АЭС, была отключена последняя линия, которая соединяла узел ЗАЭСЗаТЭС с энергосистемой Украины.
Об этом сообщает "Энергоатом".
"За последние три дня российские оккупационные войска продолжают интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС. В результате были повреждены и отключены линии электропередачи (ЛЭП) 750 кВ ЗАЭС - Днепровская, 330 кВ ЗАТЭС - Каховская и ЛЭП 330 кВ ЗАЭС - Мелитополь. Также повреждено АО 750/330 кВ ЗАЭС. Другие линии узла ЗАЭС/ЗАТЕС получили повреждения еще раньше", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня, 5 сентября 2022 года, в результате пожара, произошедшего из-за обстрелов, была отключена ЛЭП 330 кВ ЗаТЭС – Ферросплавная.
"Это последняя линия, соединяющая узел ЗАЭС/ЗаТЭС с энергосистемой Украины! Как следствие – был разгружен и отключен от сети энергоблок №6, который сейчас питает собственные нужды ЗАЭС", - отмечают в "Энергоатоме".
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