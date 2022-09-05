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Данилов: На россии падает уровень поддержки войны

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Турбулентность процессов будет дестабилизировать ситуацию

Данилов: На россии падает уровень поддержки войны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил о падении уровня поддержки войны против Украины среди населения РФ.

Об этом секретарь СНБО написал в Twitter.

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"На россии падает уровень поддержки войны против Украины. Растет негативное отношение - тенденция, которая приобретает динамику. Турбулентность процессов в дальнейшем будет дестабилизировать ситуацию и расшатывать всю конструкцию псевдофедерального образования рф. Недоимперия должна быть разрушена!" - написал Данилов

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В статье: война с Россией Алексей Данилов
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