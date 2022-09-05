Данилов: На россии падает уровень поддержки войны
Турбулентность процессов будет дестабилизировать ситуацию
Getty Images / Global Images Ukraine
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил о падении уровня поддержки войны против Украины среди населения РФ.
Об этом секретарь СНБО написал в Twitter.
"На россии падает уровень поддержки войны против Украины. Растет негативное отношение - тенденция, которая приобретает динамику. Турбулентность процессов в дальнейшем будет дестабилизировать ситуацию и расшатывать всю конструкцию псевдофедерального образования рф. Недоимперия должна быть разрушена!" - написал Данилов
На росії падає рівень підтримки війни проти України. Зростає негативне ставлення – тенденція, яка набуває динаміки. Турбулентність процесів надалі буде дестабілізувати ситуацію й розхитувати всю конструкції псевдофедерального утворення рф. Недоімперія має бути зруйнована!— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) September 5, 2022
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