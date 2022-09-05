Украинский спецназ уничтожил базу ФСБ и склад "бюллетеней" для "референдума" на Запорожье
Отработала разведка
фото из свободных источников
Спецназ украинской разведки провел спецоперацию во временно оккупированной Каменке-Днепровской Васильевского района Запорожской области, уничтожил там базу подразделения ФСБ и склад "бюллетеней" для псевдореферендума.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
"Уничтожено место хранения бюллетеней для проведения псевдореферендума. При этом склад был подорван взрывом изнутри помещения. Все имеющиеся печатные материалы – уничтожены", - говорится в сообщении.
Количество убитых и раненых уточняется. Уцелевших и раненых срочно эвакуируют в направлении оккупированного Крыма.
Сейчас оккупанты ввели комендантский час. Над городом замечены военные вертолеты.
В разведке добавили, что в результате спецоперации никто из гражданских не пострадал.
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