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Украинский спецназ уничтожил базу ФСБ и склад "бюллетеней" для "референдума" на Запорожье

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Отработала разведка

Украинский спецназ уничтожил базу ФСБ и склад "бюллетеней" для "референдума" на Запорожье

фото из свободных источников

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Спецназ украинской разведки провел спецоперацию во временно оккупированной Каменке-Днепровской Васильевского района Запорожской области, уничтожил там базу подразделения ФСБ и склад "бюллетеней" для псевдореферендума.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

"Уничтожено место хранения бюллетеней для проведения псевдореферендума. При этом склад был подорван взрывом изнутри помещения. Все имеющиеся печатные материалы – уничтожены", - говорится в сообщении.

Количество убитых и раненых уточняется. Уцелевших и раненых срочно эвакуируют в направлении оккупированного Крыма.

Сейчас оккупанты ввели комендантский час. Над городом замечены военные вертолеты.

В разведке добавили, что в результате спецоперации никто из гражданских не пострадал.

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В статье: война с Россией
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