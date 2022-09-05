Баранка: Букмекерская индустрия остается вне санкций, наложенных на россию. Так быть не может

Глава Комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка рассказал, как пытается запретить российские букмекерские компании в Европе во время войны в Украине.

"Одной из наших обязанностей также стала проблема ставок в россии. Мы преследуем спонсорство российскими букмекерами иностранных соревнований, в том числе итальянской Серии А. Также наша цель — сделать невозможными любые ставки из россии на футбольные матчи в Украине. Вы не представляете, как это противно, когда государство-агрессор зарабатывает на ставках на матчи украинских команд.

россия все еще может делать ставки на все футбольные состязания. Речь идет о миллиардах евро. Букмекерская индустрия остается вне санкций, наложенных на россию. Так быть не может. Вот на прошлой неделе произошел обстрел Харькова, где от российских ракет продолжают гибнуть люди. И при этом российские букмекеры предлагали делать ставки на матч с участием Ворсклы-Харьков-2 в женской Лиге чемпионов. Это совершенно отвратительно.

Есть две проблемы. Первая состоит в том, что русские букмекеры являются спонсорами спортивных соревнований по всей Европе. К примеру, реклама букмекерской конторы Лига Ставок на матчах итальянской Серии А или 1XBet на поединках испанской Ла Лиги, лицензия которой хоть и не является российской, однако сама компания является пророссийской.

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Мы уже трижды обращались к Серии А. Впервые — в мае и не получили никакого ответа. Второй раз это было три недели назад, и они ответили нам, что эта проблема будет решена. Однако рекламный баннер и дальше присутствовал во время трансляций. Уже в дальнейшем письме, которое мы получили недавно, они сообщили о действующем контракте и о том, что ничего не могут сделать в этом случае. Я очень разочарован, ведь похоже, что деньги оказались сильнее достоинства. Это шокирует, что россия, которая в ХХI веке совершает военное вторжение в Украину, спокойно рекламирует свои компании в Европе.

Вторая проблема – соревнования и матчи, которые российские букмекеры предлагают для ставок. Большинство провайдеров прекратили свою деятельность в россии с началом войны. Но есть компания Sportradar – крупный игрок на рынке спортивных данных и к тому же провайдер УЕФА. Этот провайдер до сих пор работает в россии и предлагает широкий перечень соревнований, на которые можно делать ставки: Лига чемпионов, английская Премьер-лига, итальянская Серия А и т.д. При этом владелец Sportradar владеет 25% акций Лиги Ставок. Весной, в самый разгар российского наступления в Украине, в международных СМИ был громкий скандал по этому поводу.

Неделю назад начался чемпионат Украины, и, например, можно взять матч 2-го тура УПЛ Александрия — Минай. Российские букмекеры получали данные об игре от Sportradar и предлагали пользователям делать ставки на этот матч. Понимаете эту степень цинизма, когда россия уже полгода ведет войну в Украине и при этом ее компании зарабатывают деньги на ставках на украинский футбол?», - рассказал Баранка.