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Печерский суд запретил УАФ проводить выборы президента Ассоциации на следующем конгрессе

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Интересно, назначит ли Печерский суд следующего чемпиона страны?

Печерский суд запретил УАФ проводить выборы президента Ассоциации на следующем конгрессе

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Печерский районный суд Киева принял решение о запрете на следующем конгрессе УАФ проводить выборы президента и других лиц в руководящие органы ассоциации.

Иск подал Петр Чилиби, до 2018 года входивший в состав исполкома УАФ. В его заявлении говорится, что подготовка и проведение отчетно-выборного XXV Конгресса УАФ с нарушением установленного порядка, на основании незаконных документов поданных Ассоциацией ветеранов футбола Украины и при участии незаконного избранного кандидата Нагорняка С. М. в работе отчетно-выборного XXV Конгресса УАФ, приведет к принятию незаконного решения".

Суд принял следующее:

"Запретить Общественному союзу Украинская ассоциация футбола" предпринимать действия по подготовке, проведению и рассмотрению на отчетно-выборном XXV Конгрессе УАФ вопросов повестки дня в части избрания Президента УАФ, избрании первых вице-президентов, вице-президентов, членов Исполнительного комитета и аудиторского органа".

XXV Конгресс УАФ должен был состояться 7 марта 2022 года в Днепре, но из-за полномасштабного вторжения России он был бессрочно перенесен.

По информации СМИ, в УАФ планировали провести отчетно-избирательный Конгресс во второй половине сентября.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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Zapp Brannigan (Київ)
05.09.2022 в 20:29
То так Павелко через Печерський суд вирішив продовжити сво повноваження?) Боїться, що не переоберуть?
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.09.2022 в 20:22
Печерский суд, запрети сам себя. Толку с тебя все равно никакого.
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