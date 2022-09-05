Печерский суд запретил УАФ проводить выборы президента Ассоциации на следующем конгрессе
Интересно, назначит ли Печерский суд следующего чемпиона страны?
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Печерский районный суд Киева принял решение о запрете на следующем конгрессе УАФ проводить выборы президента и других лиц в руководящие органы ассоциации.
Иск подал Петр Чилиби, до 2018 года входивший в состав исполкома УАФ. В его заявлении говорится, что подготовка и проведение отчетно-выборного XXV Конгресса УАФ с нарушением установленного порядка, на основании незаконных документов поданных Ассоциацией ветеранов футбола Украины и при участии незаконного избранного кандидата Нагорняка С. М. в работе отчетно-выборного XXV Конгресса УАФ, приведет к принятию незаконного решения".
Суд принял следующее:
"Запретить Общественному союзу Украинская ассоциация футбола" предпринимать действия по подготовке, проведению и рассмотрению на отчетно-выборном XXV Конгрессе УАФ вопросов повестки дня в части избрания Президента УАФ, избрании первых вице-президентов, вице-президентов, членов Исполнительного комитета и аудиторского органа".
XXV Конгресс УАФ должен был состояться 7 марта 2022 года в Днепре, но из-за полномасштабного вторжения России он был бессрочно перенесен.
По информации СМИ, в УАФ планировали провести отчетно-избирательный Конгресс во второй половине сентября.
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