Украина - Италия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча Евробаскета

Сборная Украины по баскетболу продолжает борьбу за выход в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу. В двух предыдущих встречах группового этапа подопечные Айнарса Багатскиса одержали две победы и сделали существенный шаг к попаданию в шестнадцать лучших команд Евробаскета. Однако впереди еще три игры, за которые все может измениться. Сегодня нас ожидает поединок против Италии, с которой наша сборная встречалась в августе в отборе в ЧМ и в течение трех с половиной четвертей играла на равных. Удастся ли взять реванш?

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Чемпионат Европы по баскетболу. Группа C. 3-й тур

5 сентября. Милан. Арена "Mediolanum Forum". Начало в 22:00

Украина – Италия