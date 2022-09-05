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Украина - Италия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча Евробаскета

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Важный матч в борьбе за плей-офф

Украина - Италия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча Евробаскета

Фото: Федерація баскетболу України / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по баскетболу продолжает борьбу за выход в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу. В двух предыдущих встречах группового этапа подопечные Айнарса Багатскиса одержали две победы и сделали существенный шаг к попаданию в шестнадцать лучших команд Евробаскета. Однако впереди еще три игры, за которые все может измениться. Сегодня нас ожидает поединок против Италии, с которой наша сборная встречалась в августе в отборе в ЧМ и в течение трех с половиной четвертей играла на равных. Удастся ли взять реванш?

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5 сентября. Милан. Арена "Mediolanum Forum". Начало в 22:00
Украина – Италия

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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