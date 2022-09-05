Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу
Последствия выясняются
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В Кривом Роге, в понедельник, 5 сентября. прозвучали взрывы.
Первыми об этом написали местные СМИ.
Отметим, что в Днепропетровской области не объявляли воздушную тревогу.
Местные Telegram-каналы пишут, что в домах, которые находятся рядом с эпицентром взрыва, выбило стекла от взрывной волны.
Кроме того, по информации СМИ, оккупанты обстреляли окрестности города из ЗРК С-300. Сообщается, что атаку вели с временно оккупированной Херсонской области.
Чуть позже глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил обстрел оккупантами Криворожского района.
"Вечером, примерно в 19 часов, враг нанес два ракетных удара по Криворожскому району. Последствия выясняются", - написал он.
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