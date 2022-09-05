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Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу

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Последствия выясняются

Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу

россми

Новина українською

В Кривом Роге, в понедельник, 5 сентября. прозвучали взрывы.

Первыми об этом написали местные СМИ.

Отметим, что в Днепропетровской области не объявляли воздушную тревогу.

Местные Telegram-каналы пишут, что в домах, которые находятся рядом с эпицентром взрыва, выбило стекла от взрывной волны.

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Кроме того, по информации СМИ, оккупанты обстреляли окрестности города из ЗРК С-300. Сообщается, что атаку вели с временно оккупированной Херсонской области.

Чуть позже глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил обстрел оккупантами Криворожского района.

"Вечером, примерно в 19 часов, враг нанес два ракетных удара по Криворожскому району. Последствия выясняются", - написал он.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.09.2022 в 20:21
Москали, что б вы сдохли.
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