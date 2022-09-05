  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Новый премьер Британии Лиз Трасс - 10 цитат, чтобы понять, кто она
В тренде

Новый премьер Британии Лиз Трасс - 10 цитат, чтобы понять, кто она

Общие новости
(1 голосов)

Ожидаем с нетерпением

Новый премьер Британии Лиз Трасс - 10 цитат, чтобы понять, кто она

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании и новым лидером Консервативной партии. Она стала третьей женщиной на посту премьер-министра в истории Великобритании после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.

Представляем вам несколько цитат нового британского премьера, которые дают представление о позиции Трасс по России.

  • Нам необходим премьер-министр с опытом, который с первого же дня начнет проводить свой курс, направленный будь то на поражение Путина в Украине или развитие экономики.
  • Российскую агрессию нельзя умиротворить. На нее необходимо отвечать силой... Теперь мы уже не можем убрать ногу с педали газа.
  • Нам необходимо обеспечить поражение России в Украине. Это необходимо для европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ, которым можно достичь длительного мира в Европе.
  • Мы должны учиться из ошибок, которые Европа сделала в отношениях с Россией, став зависимой от ее нефти и газа. Мы не можем позволить, что то же самое случится в отношениях с Китаем.
  • Мое правительство будет стратегически использовать разведданные, чтобы обнажить попытки Кремля подрывать и дестабилизировать свободолюбивые демократии.
  • У России нет морального права присутствовать на G20, пока продолжается ее агрессия против Украины.
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Лиз Трасс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде