Новый премьер Британии Лиз Трасс - 10 цитат, чтобы понять, кто она
Ожидаем с нетерпением
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Представляем вам несколько цитат нового британского премьера, которые дают представление о позиции Трасс по России.
- Нам необходим премьер-министр с опытом, который с первого же дня начнет проводить свой курс, направленный будь то на поражение Путина в Украине или развитие экономики.
- Российскую агрессию нельзя умиротворить. На нее необходимо отвечать силой... Теперь мы уже не можем убрать ногу с педали газа.
- Нам необходимо обеспечить поражение России в Украине. Это необходимо для европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ, которым можно достичь длительного мира в Европе.
- Мы должны учиться из ошибок, которые Европа сделала в отношениях с Россией, став зависимой от ее нефти и газа. Мы не можем позволить, что то же самое случится в отношениях с Китаем.
- Мое правительство будет стратегически использовать разведданные, чтобы обнажить попытки Кремля подрывать и дестабилизировать свободолюбивые демократии.
- У России нет морального права присутствовать на G20, пока продолжается ее агрессия против Украины.
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