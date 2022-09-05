Новый премьер Британии Лиз Трасс - 10 цитат, чтобы понять, кто она

Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании и новым лидером Консервативной партии. Она стала третьей женщиной на посту премьер-министра в истории Великобритании после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.

Представляем вам несколько цитат нового британского премьера, которые дают представление о позиции Трасс по России.