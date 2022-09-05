Россияне нанесли ракетный удар по нефтебазе на Днепропетровщине
Уничтожена нефтебаза и все запасы топлива там
Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області
Оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе на Днепропетровщине.
В результате вражеского ракетного удара начался сильный пожар.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Как отмечается, в понедельник, 5 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Карповской громаде Криворожского района Днепропетровской области.
"Уже к вечеру враг ударил ракетами по Карповской громаде Криворожского района. Уничтожена нефтебаза и все запасы топлива там. Произошел сильный пожар. Работают пожарные", - сообщили спасатели.
В ГСЧС добавили, что сведения о масштабах разрушений и пострадавших выясняются.
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