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Россияне нанесли ракетный удар по нефтебазе на Днепропетровщине

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Уничтожена нефтебаза и все запасы топлива там

Россияне нанесли ракетный удар по нефтебазе на Днепропетровщине

Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

Новина українською

Оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе на Днепропетровщине.

В результате вражеского ракетного удара начался сильный пожар.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Как отмечается, в понедельник, 5 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Карповской громаде Криворожского района Днепропетровской области.

"Уже к вечеру враг ударил ракетами по Карповской громаде Криворожского района. Уничтожена нефтебаза и все запасы топлива там. Произошел сильный пожар. Работают пожарные", - сообщили спасатели.

В ГСЧС добавили, что сведения о масштабах разрушений и пострадавших выясняются.

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В статье: война с Россией
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