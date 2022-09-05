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Зеленский: Одна из наших реактивных артбригад уничтожила склад с ракетами С-300. Хорошая вещь MLRS

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Ежедневное вечернее послание президента к нации

Зеленский: Одна из наших реактивных артбригад уничтожила склад с ракетами С-300. Хорошая вещь MLRS

Telegram Zelenskiy / Official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский 5 сентября выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам.

"Вооруженные Силы Украины и дальше последовательно, очень тщательно и аккуратно уничтожают склады, базы, переправы и штабы оккупантов. Российская армия пришла на территорию Украины, не дожидаясь сопротивления. А сбежит отсюда, не имея никакой другой надежды на спасение.

И я хочу еще раз поблагодарить всех наших защитников и защитниц, нашу разведку, Службу безопасности Украины, которые делают все, чтобы оккупантам ежедневно становилось все сложнее находиться в Украине.

Также хочу поблагодарить всех наших людей на временно оккупированной территории, которые помогают украинской армии уничтожать объекты захватчиков.

А особенно хочу сегодня поблагодарить бойцов одной из наших реактивных артиллерийских бригад, которые своим точным огнем уничтожили именно тот российский склад, из которого оккупанты брали ракеты С-300 для бомбардировки Харькова. Хорошая вещь MLRS. Спасибо, наши герои!

И обязательно будет оккупантам ответ и за сегодняшний ракетный удар по Кривому, и за постоянные обстрелы Зеленодольска, обстрелы Никополя, Черниговской и Сумской областей, Харьковщины, городов Донбасса и всей нашей территории", - заявил Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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