Зеленский: Одна из наших реактивных артбригад уничтожила склад с ракетами С-300. Хорошая вещь MLRS

Президент Украины Владимир Зеленский 5 сентября выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам.

"Вооруженные Силы Украины и дальше последовательно, очень тщательно и аккуратно уничтожают склады, базы, переправы и штабы оккупантов. Российская армия пришла на территорию Украины, не дожидаясь сопротивления. А сбежит отсюда, не имея никакой другой надежды на спасение.

И я хочу еще раз поблагодарить всех наших защитников и защитниц, нашу разведку, Службу безопасности Украины, которые делают все, чтобы оккупантам ежедневно становилось все сложнее находиться в Украине.

Также хочу поблагодарить всех наших людей на временно оккупированной территории, которые помогают украинской армии уничтожать объекты захватчиков.

А особенно хочу сегодня поблагодарить бойцов одной из наших реактивных артиллерийских бригад, которые своим точным огнем уничтожили именно тот российский склад, из которого оккупанты брали ракеты С-300 для бомбардировки Харькова. Хорошая вещь MLRS. Спасибо, наши герои!